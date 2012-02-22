敬告客户:路透中文新增《中国已发行非公开定向债务融资工具一览表》****

近年来中国企业发债融资的规模迅速扩大，更多融资工具也随之出现，2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》，正式启动银行间市场私募债的发行，近10个月来已发行30余期，总量约千亿元人民币。为方便您了解相关的发行信息，路透中文本周起将新增《中国已发行非公开定向债务融资工具一览表》。