敬告客户:路透中文新增《中国已发行非公开定向债务融资工具一览表》****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
亲爱的客户，您好：
近年来中国企业发债融资的规模迅速扩大，更多融资工具也随之出现，2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》，正式启动银行间市场私募债的发行，近10个月来已发行30余期，总量约千亿元人民币。为方便您了解相关的发行信息，路透中文本周起将新增《中国已发行非公开定向债务融资工具一览表》。
该报导将在每周一发出。您可点击[CMN-CN-CN/DBTCN]浏览。
如您有任何建议或意见,欢迎致电86-21-61041781(联系人 边竞)。(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。