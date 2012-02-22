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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 13:19 BJT

****敬告客户:路透中文新增《中国已发行非公开定向债务融资工具一览表》****

亲爱的客户，您好：

近年来中国企业发债融资的规模迅速扩大，更多融资工具也随之出现，2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》，正式启动银行间市场私募债的发行，近10个月来已发行30余期，总量约千亿元人民币。为方便您了解相关的发行信息，路透中文本周起将新增《中国已发行非公开定向债务融资工具一览表》。

该报导将在每周一发出。您可点击[CMN-CN-CN/DBTCN]浏览。

如您有任何建议或意见,欢迎致电86-21-61041781(联系人 边竞)。(完)

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