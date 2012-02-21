《中国新债预测》10年固息国债利率预测均值3.52%,接近二级市场水平

* 招标品种: 财政部10年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(22日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.46%-3.55%

* 预测均值: 3.52%(按各家机构预测值平均)

路透上海2月21日电---中国财政部周三将招标发行10年期固息国债.路透调查显示,该品种属於流动性较好的标准期限债券,需求不会太差.且存款准备金率将自周五起下调,而本期债缴款日为下周一(27日),届时资金面的好转亦将提供支撑.中标利率预测均值落在3.52%附近,接近二级市场水平.

"市场对10年国债需求还是比较强的,"北京一银行交易员称.

上海一银行分析师亦表示,这是标准期限国债,大型机构投资热情较高,相比今日招标的国开行金融债应该会好一些.

国开行周二招标的2011年第20期10年期增发固息金融债,中标收益率4.1017%,明显高於市场预期.该期债需求相对中性,加之资金面依然偏紧,限制投标热情.[ID:nCN1401448]

上述分析师提示,央行调降存准率後,资金状况肯定会改善,但也存在对冲效应.例如1月财政存款的大规模增加及央行逆回购到期等因素,又在从市场中抽取流动性.因此,降准後,资金情况"相对来讲肯定好一些,但真正好到什麽程度就不一定了."

欧债危机形势趋稳减缓热钱流出,令中国1月外汇占款重现增长,扭转了此前连续三个月的跌势,但当月财政存款季节性大幅增加却将其投放之功完全化解,这也许正是上周末央行意外再降存款准备金率的真正用意.[ID:nCN1400274]

央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.[ID:nCN1398558]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.5116%.二级市场上,剩余期限约9.745年的固息国债110024券最新双边报价tCN110024=CFXM为3.55%/3.49%.

该期债为财政部今年第四期记账式附息国债,每半年付息一次.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债2月23日开始发行并计息,2月27日发行结束,2月29日起上市交易.(完)