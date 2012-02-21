〔欧元债市〕德国公债期货开盘下跌,此前希腊第二笔援助协议达成

欧元债市：法国公债反弹，因中间派候选人结盟缓解极右派得势疑虑
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的利差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。
路透伦敦2月21日电---德国公债期货周二开盘下跌,此前希腊锁定了避免无序违约所需的第二轮援助资金,但人们对该国实施痛苦撙节措施的能力抱有疑虑,进而限制公债跌幅.
历经13个小时谈判过後,欧元区官员称财长们敲定措施,旨在到2020年将希腊债务/国内生产总值(GDP)之比降至120.5%,该比例略高於120%的原目标.此前民间债权人谈判代表同意承担更大幅度损失,以帮助填补资金缺口.[ID:nCN1401970]
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的利差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。
路透约翰内斯堡2月23日 - 兰特兑美元周四触及18个月高位，因美元回落，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，决策者不急于升息。
路透伦敦2月23日 - 研究机构Hedge Fund Research(HFR)周四表示，对冲基金投资新兴市场的资产规模首度超过2,000亿美元，2016年增长93亿美元。