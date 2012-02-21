〔欧元债市〕德国公债期货开盘下跌,此前希腊第二笔援助协议达成

路透伦敦2月21日电---德国公债期货周二开盘下跌,此前希腊锁定了避免无序违约所需的第二轮援助资金,但人们对该国实施痛苦撙节措施的能力抱有疑虑,进而限制公债跌幅.

历经13个小时谈判过後,欧元区官员称财长们敲定措施,旨在到2020年将希腊债务/国内生产总值(GDP)之比降至120.5%,该比例略高於120%的原目标.此前民间债权人谈判代表同意承担更大幅度损失,以帮助填补资金缺口.[ID:nCN1401970]