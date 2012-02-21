版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 15:38 BJT

〔国际油市〕布兰特原油徘徊在120美元附近,买家减少购买伊朗石油

路透新加坡2月21日电---布兰特原油周二在每桶120美元附近持稳,此前欧元区批准对希腊的第二笔援助贷款,与此同时,中国和欧洲减少伊朗石油进口,支撑了油价.

欧元区财长周二早间达成对希腊规模1,300亿欧元的援助协议,避免该国立即破产,同时提振了大宗商品的需求前景.

0715GMT,布兰特原油LCOc1跌0.01美元,报每桶120.04美元.周一收在120美元上方,为6月15日以来首见.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐