〔国际油市〕布兰特原油徘徊在120美元附近,买家减少购买伊朗石油

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透新加坡2月21日电---布兰特原油周二在每桶120美元附近持稳,此前欧元区批准对希腊的第二笔援助贷款,与此同时,中国和欧洲减少伊朗石油进口,支撑了油价.
欧元区财长周二早间达成对希腊规模1,300亿欧元的援助协议,避免该国立即破产,同时提振了大宗商品的需求前景.
0715GMT,布兰特原油LCOc1跌0.01美元,报每桶120.04美元.周一收在120美元上方,为6月15日以来首见.
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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