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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 15:47 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜升逾1%,因希腊达成援助协议提振冒险意愿

路透新加坡2月21日电---伦敦期铜周二涨逾1%,此前希腊达成第二轮援助协议以避免下月出现违约,提振了对风险资产的意愿.

伦铜今年已大涨10%,且本月触及五个月高点,因希腊逐步接近获得援金,缓解了对欧债危机的担忧.但分析师也表示,除非消费大国中国需求回暖,否则铜价涨势或难以持续.

0702GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.3%至每吨8,346.25美元,扩大周一的温和升幅.不过价格仍低於200日移动均线切入位8,398.47.

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