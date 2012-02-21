〔金属期市〕伦敦期铜升逾1%,因希腊达成援助协议提振冒险意愿

路透新加坡2月21日电---伦敦期铜周二涨逾1%,此前希腊达成第二轮援助协议以避免下月出现违约,提振了对风险资产的意愿.

伦铜今年已大涨10%,且本月触及五个月高点,因希腊逐步接近获得援金,缓解了对欧债危机的担忧.但分析师也表示,除非消费大国中国需求回暖,否则铜价涨势或难以持续.