〔金属期市〕伦敦期铜升逾1%,因希腊达成援助协议提振冒险意愿

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透新加坡2月21日电---伦敦期铜周二涨逾1%,此前希腊达成第二轮援助协议以避免下月出现违约,提振了对风险资产的意愿.
伦铜今年已大涨10%,且本月触及五个月高点,因希腊逐步接近获得援金,缓解了对欧债危机的担忧.但分析师也表示,除非消费大国中国需求回暖,否则铜价涨势或难以持续.
0702GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.3%至每吨8,346.25美元,扩大周一的温和升幅.不过价格仍低於200日移动均线切入位8,398.47.
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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