《外汇动态》1.33略上方的欧元/美元停止单暂未触发,但短线仍脆弱

0746GMT--虽有关於希腊的好消息传出,但欧元兑美元EUR=保持区间交投.无力触发1.3300略上方的停止单激励区间交投的交易商再次作空欧元兑美元.

短线技术面偏多,下档可能受限.买单挂在1.3220-30和1.3200-00.21日移动均线切入位1.3160似乎很关键.上档方面,预计需要多次上探,才能触发1.3300上方的停止单.(完)