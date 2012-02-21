《外汇动态》1.33略上方的欧元/美元停止单暂未触发,但短线仍脆弱

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
0746GMT--虽有关於希腊的好消息传出,但欧元兑美元EUR=保持区间交投.无力触发1.3300略上方的停止单激励区间交投的交易商再次作空欧元兑美元.
然而,作空者缺乏令欧元持续承压可能所需的负面消息.他们卖出之时,市场持有大规模空仓.
短线技术面偏多,下档可能受限.买单挂在1.3220-30和1.3200-00.21日移动均线切入位1.3160似乎很关键.上档方面,预计需要多次上探,才能触发1.3300上方的停止单.(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
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路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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