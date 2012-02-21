〔日本债市〕公债价格略下滑,20年券标售前较长期公债承压

* 10年期公债期货抹去盘初涨幅,因希腊援助协议达成

路透东京2月21日电---日本公债价格周二略下滑,此前欧元区官员敲定对希腊的援助协议,风险偏好升温,打压公债.在本周稍晚的20年券标售之前,较长期券种承压.

经过数月政治角力,针对希腊的1,300亿欧元援助协议终於达成,提振欧元和股市,但削弱美国公债和日本公债等较安全资产的需求.