〔日本债市〕公债价格略下滑,20年券标售前较长期公债承压

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
* 30年券表现欠佳,因标售前调整仓位
* 10年期公债期货抹去盘初涨幅,因希腊援助协议达成
* 财年底之前可能有保险商需求
路透东京2月21日电---日本公债价格周二略下滑,此前欧元区官员敲定对希腊的援助协议,风险偏好升温,打压公债.在本周稍晚的20年券标售之前,较长期券种承压.
经过数月政治角力,针对希腊的1,300亿欧元援助协议终於达成,提振欧元和股市,但削弱美国公债和日本公债等较安全资产的需求.
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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