〔外汇期权〕希腊援助协议提振欧元现汇,期权隐含波动率承压--IFR

IFR伦敦2月21日电---希腊援助协议终於达成,在盘初提振欧元现汇走高,但欧元/美元仍未能突破1.3300.

期权隐含波动率承压,一个月期波动率测试11.0%,三个月期报11.25%,一年期报12.25%.一个月期Delta值为0.25的期权风险逆转指标从昨日的1.95降至1.85,偏向欧元卖权,上周报2.25.

美元/瑞郎期权隐含波动率目前较欧元/美元波动率保持小幅升水,与此同时欧元/瑞郎波动率则保持在近期所及的数月低点附近.

英镑/美元波动率回到近期的逾三年低点,一个月期波动率在7.25%附近,一年期波动率为9.2%,不过一个月期欧元/英镑波动率仍在圣诞节前的三年低点水准受到支撑,报7.5%.这受到小时图历史波动率在8.0%上方的支持.

本周澳元/美元波动率变动不大,一个月期价平期权波动率仍接近12.0%水准,三个月和一年期波动率处在关键支撑位和中长期低点,分别报12.5%和14.25%,这些均与日线图现实波动率相符.

美元/日圆波动率刚好脱离近期的中长期高位,因昨日现汇在80.00障碍前失去动能-一个月期价平期权波动率从9.1%降至8.9%,一年期波动率从11.4%降至11.3%.(完)