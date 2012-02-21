《外汇动态》欧元兑美元在1.3200-1.3300拉开战线

0802 GMT---欧元兑美元EUR=买单挂在1.3220-30与1.3200-10.停止单设在(今日低点)1.3185,以及1.3170的下方.1.3160-65(21日移动均线)处重新浮现需求.1.3300下方据称有大量卖单,但停止单设在1.3310之上(100日移动均线切入在1.3308).这种模式不断重复,卖单挂在今年高点1.3322之下,之上则主要是停止单.亚洲央行在1.3340附近逢低买入.中东账户是主要卖家.