《外汇动态》欧元兑美元在1.3200-1.3300拉开战线

0802 GMT---欧元兑美元EUR=买单挂在1.3220-30与1.3200-10.停止单设在(今日低点)1.3185,以及1.3170的下方.1.3160-65(21日移动均线)处重新浮现需求.1.3300下方据称有大量卖单,但停止单设在1.3310之上(100日移动均线切入在1.3308).这种模式不断重复,卖单挂在今年高点1.3322之下,之上则主要是停止单.亚洲央行在1.3340附近逢低买入.中东账户是主要卖家.
欧元需跌破1.3150,方能打消当前的看涨观点,并增强1.30-1.33区间的交易.突破1.3320则将为升向1.3400-30打开通道.1.3436价位十分关键,此处是12月9日高位,也是1.4248-1.2624跌势的50%回档位(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=