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市场报道 | 2012年 2月 21日 星期二 16:26 BJT

《外汇动态》欧元/美元在1.3300下方的卖压据说仍然强劲

0808GMT---俗话说功亏一篑.那些据说在1.3270-00区域卖出欧元/美元EUR=的市场人士可能没有忘记这句话.最新希腊救助行动的复杂性,以及执行协议所面临的挑战,已让最初的兴奋情绪降温.1.3230-40区域的买盘可能体现了比较乐观的看法,但市场似乎不在欢庆的状态.(完)

--编译 张涛;审校 白云

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