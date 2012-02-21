〔新兴汇市〕新兴亚币因希腊纾困协议达成而微幅上涨,但出现获利了结

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
* 韩元升高,因外资持续买入韩股
* 马币走升,因美元空头回补限制升幅
* 坡元略走低,希腊纾困协议因素已消化
路透新加坡2月21日电---周二大多数新兴亚洲货币微幅上涨,此前欧元区财长就希腊第二笔援助方案达成协议,而一些投资者认为达成该协议已被市场消化而锁定获利.
欧元区财长周二清晨达成一项协议,为希腊提供第二轮纾困案,内容包括1,300亿欧元新融资,及希腊债务/国内生产总值(GDP)比例到2020年时降至121%的目标.[ID:nCT0435174]这将欧元EUR=推至近1.33美元.
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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