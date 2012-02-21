〔新兴汇市〕新兴亚币因希腊纾困协议达成而微幅上涨,但出现获利了结

* 韩元升高,因外资持续买入韩股

* 马币走升,因美元空头回补限制升幅

* 坡元略走低,希腊纾困协议因素已消化

路透新加坡2月21日电---周二大多数新兴亚洲货币微幅上涨,此前欧元区财长就希腊第二笔援助方案达成协议,而一些投资者认为达成该协议已被市场消化而锁定获利.

欧元区财长周二清晨达成一项协议,为希腊提供第二轮纾困案,内容包括1,300亿欧元新融资,及希腊债务/国内生产总值(GDP)比例到2020年时降至121%的目标.[ID:nCT0435174]这将欧元EUR=推至近1.33美元.