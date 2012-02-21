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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 17:04 BJT

《外汇动态》重新站上1.23及空头丧失动能或将支撑欧元/澳元进一步上涨

0817GMT--人们现在确实不愿回补欧元兑澳元EURAUD=的空头部位.尽管如此,重新回到1.2300上方(21日移动均线切入位为1.2304),以及空头动能丧失的局面可能将支撑欧元兑澳元进一步上涨.

交易员们断定,投机客仍持有大规模空仓.

关键水准落在1.2420(2月10日高位)和1.2465/80.障碍位可能在1.2500(1月9日收盘价),该障碍位短期到期似乎不太可能,是一道重要的心理大关.

肯定存在探寻顶部及gamma相关的卖盘.需要跌穿1.2140(2月16日低位),才能令跌势重燃.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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