中国联合石化今年将削减伊朗原油进口--消息

(本文由路透中文网编译提供)

记者 陈爱珠

路透北京2月20日电---消息人士周一表示，中国国际石油化工联合公司(Unipec) 2012年从伊朗购买的原油数量将少於去年。

伊朗石油两大中国买家中的另一家--珠海振戎2012年从伊朗购买的原油数量为每日24万桶，与去年持平。但伊朗向中石化(0386.HK)旗下的贸易分支--中国国际石油化工联合公司的数量将会被削减。

根据2011年度合约，中国国际石油化工联合公司从伊朗每日购买26万桶原油。

直接了解合约内容的一位交易消息人士说：“伊朗出售给珠海振戎的原油数量将会(与去年)持平，但是给中国国际石油化工联合公司的数量有所减少。”

他拒绝透露具体削减数量等更多细节，多项合约定价条款也不清楚。

第二位消息人士也证实伊朗出售给珠海振戎的原油数量将与去年持平。业界高层人士曾表示过，中石化今年将减少伊朗石油进口。

中国是伊朗最大的贸易夥伴，也是其最大的原油买家，中国购买了伊朗石油出口量的约20%。伊朗则排在沙特阿拉伯和安哥拉之後，是中国第三大原油供应国。（完）