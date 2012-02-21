《外汇动态》欧元或创更多升幅,但需关注利差变化--花旗

0823GMT---花旗在一份报告中称,欧元/美元EUR=与欧元/英镑EURGBP=D4将看到更多升幅并分别上探近期高点1.3322美元和0.8422英镑,因欧元区主权债风险消退迹象激励更多欧元买盘.

然而,欧元若要延续升势,还需欧元/美元与欧元/英镑利差进一步扩大.花旗基於利差建立的公允价值模型所设换的欧元汇价分别为1.3170美元和0.8230英镑,其观点意味着如果欧洲央行、美国联邦储备理事会(美联储,FED)和英国央行货币政策前景不变,欧元要延续升势或有困难.(完)