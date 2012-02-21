《外汇动态》澳元/美元低接买家可能获得机会

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
0831GMT---据称日本与欧洲账户从1.0720-25开始卖出澳元/美元AUD=D4.也可看到德国对欧元/澳元EURAUD=的买需.澳元/美元执着地交投于1.0600-1.0900区间,应该导致澳元/美元抄底盘明显增加.在1.0700下方已经可以看到中国的商业需求.但是,主要操作仍然是欧元/澳元空头回补.在市场仓位情况变得更加中性之前,澳元可能继续承压.
澳元的强技术支撑位在1.0686美元,据称在此有大量买单.下一道支撑位在1.0629.(完)
--编译 张涛;审校 白云
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路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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