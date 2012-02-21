版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 16:57 BJT

《外汇动态》澳元/美元低接买家可能获得机会

0831GMT---据称日本与欧洲账户从1.0720-25开始卖出澳元/美元AUD=D4.也可看到德国对欧元/澳元EURAUD=的买需.澳元/美元执着地交投于1.0600-1.0900区间,应该导致澳元/美元抄底盘明显增加.在1.0700下方已经可以看到中国的商业需求.但是,主要操作仍然是欧元/澳元空头回补.在市场仓位情况变得更加中性之前,澳元可能继续承压.

澳元的强技术支撑位在1.0686美元,据称在此有大量买单.下一道支撑位在1.0629.(完)

--编译 张涛;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐