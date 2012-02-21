《外汇动态》澳元/美元低接买家可能获得机会

0831GMT---据称日本与欧洲账户从1.0720-25开始卖出澳元/美元AUD=D4.也可看到德国对欧元/澳元EURAUD=的买需.澳元/美元执着地交投于1.0600-1.0900区间,应该导致澳元/美元抄底盘明显增加.在1.0700下方已经可以看到中国的商业需求.但是,主要操作仍然是欧元/澳元空头回补.在市场仓位情况变得更加中性之前,澳元可能继续承压.