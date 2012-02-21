〔中国债市〕现券变动不大因机构观望为主,但新债结果推高长端收益率

路透上海2月21日电---中国银行间债市周二现券总体走势平稳,机构多在等待,周五存款准备金率下调将释放流动性,给持续紧张的资金面带来的缓和程度仍有待观察.不过部分长期券受今日国开行10年增发债结果偏高影响,收益率有所上行.

国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的2011年第20期10年期增发固息金融债,中标收益率4.1017%,明显高於市场预期.该期债需求相对中性,加之资金面依然偏紧,限制投标热情.[ID:nCN1401448]

"(今天现券差不多)回到上周五(降存准前)的水平了.主要是长的不太好.我们预计下周资金面会有好的恢复."华东一银行交易员称.

中国央行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]

华南一银行交易员并指出,在本次下调存准给市场流动性带来的实质利好未得到充分显示前,机构多会保持观望.如果届时资金面没有较明显的恢复,现券後市或不乐观.

剩余期限约9.5年的固息国债110019CN110019=CFXM券最新双边报为3.5300%/3.5100%,上日尾盘为3.5200%/3.4900%;相近期限的国开行固息金融债110252CN110252=CFXS券最新成交于4.1150%,上日尾盘在4.0350%.

短期品种中,剩余期限约0.814年的央票1101096CN1101096=CFXM券最新双边报价在3.4700%/3.4500%,上日尾盘为3.4650%/3.4351%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.9386 5.2509

上日 4.8120 5.3755

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4870/3.4292

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9500/2.9020

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6323/3.5683(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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