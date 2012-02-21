《外汇动态》美元/日圆料进一步缓慢上行

0841GMT---希腊援助协议引发的冒险倾向,将提振对押注日圆走弱的投机性活动,甚至是以日圆为融资货币的利差交易.

美元/日圆技术面也看多,尚未出现回调,因而未动摇多头的信念.

美国/日本债券利差和股市涨势有利於美元/日圆进一步上涨.分布在80.00、80.25和80.50的障碍加重出口商卖单所面临的压力,而在80.00-50的出口商卖单数量庞大.80.24也是日本央行8月干预汇市後的峰值.

下档方面,买盘介於79.35-79.00之间.有可能进一步(但缓慢!)上涨,升向周线图一目均衡云区顶部(80.93).(完)

--编译 王洋; 审校 张明钧

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