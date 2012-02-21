〔路透基点〕重庆钢铁寻求一笔规模超1亿美元的再融资贷款--RLPC

路透香港2月21日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,重庆钢铁股份有限公司正寻求一笔三年期境内贷款,规模在1亿美元以上.

消息人士表示,所协商的贷款利率是较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码550个基点,综合收益可能定在600个基点以上.

资金将用於为重庆钢铁一笔等值1.38亿美元三年期贷款提供再融资,这笔贷款是在2009年6月由渣打银行牵头安排,贷款分为5,000万美元的A部分与6亿元人民币的B部分.

重庆钢铁此後又在2010年9月再度涉足贷款市场,获得一笔等值1.32亿美元三年期贷款,包含分别为一笔6,150万美元与一笔5亿元人民币的定期贷款.

重庆钢铁股份同时在香港与上海证交所上市.

该公司去年12月29日宣布,估计2011财年公司将由上年的盈利转为亏损,称钢铁市场的衰退与原材料成本上涨是主因.(完)