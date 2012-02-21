〔中港股市〕金融股带领恒指和沪综指双双收高,希腊第二轮援助协议达成

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
* 恒指上涨0.3%,沪综指上扬0.8%
* 希腊援助协议达成後,股市从低点反弹
* 金融股表现强劲,盖过中国石油股的疲态
* 金沙中国下跌,此前里昂证券下调其评级
路透香港2月21日电---香港和中国股市周二扳回早盘跌幅且终场收高,金融股涨幅居前,此前欧元区财长达成希腊第二轮援助协议,令该国眼前的融资需求得以满足.
中国大型石油股对两市均构成拖累,因市场担忧油价蹿涨可能打压利润,进而进一步引发对石油股近期升势的获利了结.
沪综指.SSEC收高0.8%,报2,381.4点,即12月1日以来的最高收盘价,但仅略低於125日移动均线,目前该移动均线切入位在2,388.2点.若明确升穿该阻力位,沪综指可能会进一步上涨.
恒生国企指数.HSCE上涨0.2%.
恒生指数.HSI收升0.3%,阻力位在21,725.7点,8月4-5日跳空一段的顶端,周一恒指曾短暂测试该阻力位.
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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