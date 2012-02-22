俄罗斯拒绝出席叙利亚问题国际会议

投行观点：Southern Co评级由持有上调至买入--Jefferies
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月21日电---俄罗斯外交部周二表示，俄罗斯本周将不会出席关於叙利亚冲突的国际会议，因无叙利亚政府代表参会。
在西方国家和阿盟的支持下，叙利亚的朋友们周五将在突尼斯举行会谈，寻求就如何结束叙利亚暴力问题达成国际协议，并料将敦促叙利亚总统阿萨德下台。
俄罗斯外交部表示，唯一能代表叙利亚的人来自叙利亚反对派，并暗示联合国安理会应向叙利亚派遣人道主义特使。
俄外交部发言人卢卡薛维奇(Alexander Lukashevich)在声明中表示：“因此，这场会议基本上无助於启动叙利亚各方有关寻求应对内部危机的国民对话。”
“我们看不出我们参会的可能。”
卢卡薛维奇表示，一旦改革得以实施，暴力结束，便有可能向叙利亚提供人道主义援助。
俄罗斯常驻联合国代表丘尔金(Vitaly Churkin)周一表示，俄罗斯正在准备就向叙利亚提供人道主义援助提出建议。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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