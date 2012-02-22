俄罗斯拒绝出席叙利亚问题国际会议

路透莫斯科2月21日电---俄罗斯外交部周二表示，俄罗斯本周将不会出席关於叙利亚冲突的国际会议，因无叙利亚政府代表参会。

在西方国家和阿盟的支持下，叙利亚的朋友们周五将在突尼斯举行会谈，寻求就如何结束叙利亚暴力问题达成国际协议，并料将敦促叙利亚总统阿萨德下台。