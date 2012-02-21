〔中国能源〕1月进口伊朗原油量环比骤降14%,同比减少5%--海关(更新版)

(新增细节和背景)

* 中国1月进口伊朗原油环比下降14%

* 1月自俄罗斯和沙特的进口原油量大增

* 中国联合石化2012年削减自伊朗原油进口

路透北京2月21日电---在伊朗因核计划受到欧盟制裁的关键时刻,做为伊朗原油最大买家的中国,其自伊朗的原油进口量备受关注.中国海关最新数据显示,中国1月进口伊朗原油同比下降5%,环比降幅则高达14%.

海关数据显示,中国1月进口伊朗原油2,083,910吨,约合每日490,727桶,去年12月为每日572,761桶.伊朗原油出口总量的约20%输往中国.(1吨=7.3桶)

海关数据同时显示,1月中国自俄罗斯和沙特进口原油量大幅增加,分别增长202.94%和14.32%,达到2,470,898吨和4,816,272吨.[ID:nEAP001353]

伊朗为全球第五大石油出口国,其核计划引发欧盟制裁,比利时、捷克和荷兰已停止进口伊朗原油,而希腊、西班牙和意大利减少进口.欧盟制裁引起伊朗当局强烈不满,其周日宣称已停止向英法两国出口原油,

受中国和欧洲减少伊朗石油进口的消息支撑,伦敦布兰特原油期货LCOc1持稳在每桶120美元附近,最新报119.84.昨日收在120美元上方,为去年6月15日以来首见.

美国原油期货CLc1最新报每桶104.82美元,涨幅达1.64美元.昨日曾触及105.44的高位.

路透从消息人士获悉,中国最大炼油企业--中石化(0386.HK)(600028.SS)旗下贸易分支--中国国际石油化工联合公司(Unipec)2012年从伊朗购买的原油数量较去年可能减少10-20%.去年进口量为每日26万桶.

不过伊朗石油两大中国买家中的另一家--珠海振戎2012年从伊朗购买的原油数量为每日24万桶,与去年持平.[ID:nCN1402448]

当被问及伊朗禁止向英法两国出口原油一事时,中国外交部发言人洪磊昨日表示,中方一贯主张通过对话与谈判的方式解决国与国之间的争端,不赞成以施压和对抗的方式解决问题.

据中国新华社刊物OGP最新公布,中国截止1月底商业原油库存较前月上升1.2%,成品油库存增加14%.其中柴油和煤油库存分别跳升29.1%和4.7%,但汽油库存下降4%.不过OGP未透露具体库存数据.

日本读卖新闻报导稍早称,通过每年将伊朗原油进口量减少至少11%,日本可能将从美国制裁中豁免.不过日本外务大臣随後表示,日本和美国就制裁伊朗问题进行的磋商已取得重大进展,但尚未达成协议.(完)

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