〔中国票据市场〕转贴利率跌势再起,受资金面预期向好推动

路透上海2月21日电---中国票据市场转贴利率周二跌势再起.央行宣布下调存准率後,尽管流动性没有立竿见影的转暖,但市场对资金面的预期大多偏乐观,加之银行暂时仍无控制信贷规模的压力,收票机构热情依旧不减.

"本来上周末利率有点向上走了,但准备金这麽一弄,又有点往下了,半年期的银票年息在6.70%左右,挺低的,"上海一银行交易员称.

他并指出,尽管市场上票源仍偏少,但较前期已有改观,因票据利率的快速下行,带动直贴业务量明显上升.如果市场利率继续走低,预计票据市场供不应求的局面将进一步缓解.

中国人民银行上周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二涨跌互现,短期资金仍显紧张,隔夜回购利率小涨.市场对後续资金面回暖信心充足,跨越降准实际生效日的七天回购利率已显跌势.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 7.4602/6.9459 7.8170/7.3238 8.8140/8.1432

上日 7.4688/6.9552 7.8345/7.3286 8.8380/8.1432

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变动-0.86bp/-0.93bp -1.75bp/-0.48bp -2.40bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价亦略跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.0015%,较上日6.0115%略跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.3914/3.3124 3.4031/3.3461

上日 3.3945/3.3135 3.3990/3.3420

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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