(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大体持稳,周末长假前银行调度保守"做短不做长"

* 央行存单到期底,银行调度保守

* 周末长假前,倾向做短不做长

* 短票买气降温,但缺口压力不大

记者 张雅菁

路透台北2月21日电---台湾银行间短期利率周二大体持稳.由於今天央行存单到期金额稀少,加以为提前因应紧接着的长周末,银行间调度较为保守,短钱不缺,但跨周末或跨月的资金相对较为难觅.

交易人士表示,以目前超额准备金情况来看,资金还算充沛,只是本周银行调度较为保守,倾向以隔夜拆款等方式,做短不做长,以免周五当日准备金缺口过大;此外,部份外商银不做跨月交易,亦隔拆短钱相对较好找的原因.

"银行比较保守,可能是担心周末积数....所以有短钱就以隔拆为主,怕临时跑钱,"一公股银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日为0.399%;区间在0.299-0.710%,同上日.

2-7天拆款利率在0.392-0.730%,上日在0.392-0.710%.

台湾金融市场下周一及下周二将因"二二八"连续假期(2月25-28日)休市,而下周六(3月3日)将补行上班,当日亦为本提存期最後一个营业日.

**短票缺口压力不大**

短票方面,票券商指出,发行量平平,资金缺口压力并不大.尽管银行间交易保守,但靠着寿险业与法人的承作,尚可支应.在本周银行间买气都可能偏弱下,将持续谨慎调度,特别是愈接近周四及周五时.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间上移至0.86-0.87%,因成交以跨月为主,低档0.85%的月内交易零星.上日区间在0.85-0.86%.

今日央行共发行675亿台币存单,相较存单到期金额72.5亿,存单发行余额增加602.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期接下来依序为周三128亿、周四150亿、周五226亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为137亿台币,累计超额准备为2,090亿台币,加计前期1%的超额准备为3,310亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持於区间.投信、寿险有进有出,市况尚称平稳,尽管各家资金略有分配不均,不过RP利率几无变动.

资金调度人士表示,目前市场资金虽不若此前宽裕,却也不至於找不到钱.不过,随着脚步接近月底,例行性资金需求将逐步浮现,加上交易商因应连假而提前调度,预料下半周市况趋紧,尤以周四、五影响最大,届时附买回利率恐面临微幅上扬的压力.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)