《中国企业债发行日程表》--2月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *辽宁方大集团 5 6 前四年票面利率8.09% AA- 2/22-2/24 海通证券 (第四年末设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 5 7 前五年票面利率8.29% (第五年末设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== *浙江金汇 8 6 前三年票面利率8.50% AA- 2/22-2/28 华林证券 五金产业公司 (第三年末设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 中石油集团 100 7 *4.50% AAA 2/22-2/23 银河证券/中金 100 15 *5.00% 国开证券/宏源证券等 ===================================================================================== 珠海华发集团 25 6 8.43% AA+ 2/16-2/22 国金证券 ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 刘昕 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》