中国称已收到“叙利亚之友”会议邀请

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月21日电---中国外交部发言人周二表示，中国尚未决定是否接受邀请并参加本周晚些时候在突尼斯召开的叙利亚问题国际会议。
在西方国家和阿盟的支持下，叙利亚的朋友们周五将在突尼斯举行会谈，寻求就如何结束叙利亚暴力问题达成国际协议，并料将敦促叙利亚总统阿萨德下台。
美国国务卿希拉里届时将出席会议。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，中国已收到会议邀请。
他表示，中国对该会议的作用和机制等尚需进一步研究。
俄罗斯拒绝参加此次会议，称其决定缘于叙利亚政府未被邀请。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。