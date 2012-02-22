中国称已收到“叙利亚之友”会议邀请

路透北京2月21日电---中国外交部发言人周二表示，中国尚未决定是否接受邀请并参加本周晚些时候在突尼斯召开的叙利亚问题国际会议。

在西方国家和阿盟的支持下，叙利亚的朋友们周五将在突尼斯举行会谈，寻求就如何结束叙利亚暴力问题达成国际协议，并料将敦促叙利亚总统阿萨德下台。