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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 08:33 BJT

中国称已收到“叙利亚之友”会议邀请

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月21日电---中国外交部发言人周二表示，中国尚未决定是否接受邀请并参加本周晚些时候在突尼斯召开的叙利亚问题国际会议。

在西方国家和阿盟的支持下，叙利亚的朋友们周五将在突尼斯举行会谈，寻求就如何结束叙利亚暴力问题达成国际协议，并料将敦促叙利亚总统阿萨德下台。

美国国务卿希拉里届时将出席会议。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，中国已收到会议邀请。

他表示，中国对该会议的作用和机制等尚需进一步研究。

俄罗斯拒绝参加此次会议，称其决定缘于叙利亚政府未被邀请。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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