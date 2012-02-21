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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 18:24 BJT

〔亚洲橡胶〕2月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 312.9 41 316.0 174

* 3月 315.7 54 319.0 9

* 4月 318.8 67 323.2 14

* 5月 322.2 116 326.7 81

* 6月 326.0 420 330.7 293

* 7月 328.4 4950 333.2 2275

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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