〔亚洲橡胶〕2月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透2月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 2月 312.9 41 316.0 174
* 3月 315.7 54 319.0 9
* 4月 318.8 67 323.2 14
* 5月 322.2 116 326.7 81
* 6月 326.0 420 330.7 293
* 7月 328.4 4950 333.2 2275
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 白云;审校 张明钧
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