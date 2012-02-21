〔东南亚股市〕多数小幅上涨,希腊达成协议给予市场少许提振

路透2月21日电---多数东南亚股市周二小幅上涨.希腊救助协议达成这一因素此前已基本被市场所消化,给股市带来少许提振.而对於该协议可能只是解决了短期危机的担忧,让该地区的风险资产承压.

欧元区财长周二签署了1,720亿美元的第二轮希腊救助协议,将解决其当前的融资需求.[ID:nCN1401970]

"没有人真正夺门而逃,所以只是对该消息反应平静而已,希腊将获得两到三个月的喘息时间,"CIMB-GK Research的分析师Song Seng Wun表示.

银行股率领印尼股市.JKSE涨0.6%,创2月3日以来最高收位.泰国.SETI和马来西亚.KLSE分别温和上涨0.4%和0.2%,亦受到金融股的提振.

新加坡股市.FTSTI微涨0.1%至八个月高位.但菲律宾股市.PSI自纪录高位拉回,跌0.9%.越南股市.VNI收低0.7%.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS在0919GMT时上涨0.1%.而MSCI东南亚股指.MISU00000PUS亦上涨0.1%.

银行业者PT Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK)涨1.5%,PT Bank

Rakyat Indonesia (BBRI.JK)涨1.3%.

在新加坡市场,地产开发商嘉德置地(CATL.SI)涨2.3%.新加坡大华银行(UOBH.SI)涨1.6%.

1050GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3025.07 3.88 +0.13 +14.31 2646.35

马来西亚 .KLSE 1563.78 3.21 +0.21 +2.16 1530.73

泰国 .SETI 1140.39 4.47 +0.39 +11.22 1025.32

印尼 .JKSE 4002.95 22.70 +0.57 +4.73 3821.99

菲律宾 .PSI 4900.94 -42.90 -0.87 +12.10 4371.96

越南 .VNI 410.91 -3.07 -0.74 +16.89 351.55

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(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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