〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,受希腊援助协议达成和需求前景提振

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透新加坡2月21日电---马来西亚棕榈油期货周二收高,昨日曾触及八个月高位,因希腊第二项救助计划获批加之马来西亚出口趋势表明需求前景走强.
历经13个小时谈判过後,欧元区官员称财长们敲定措施,旨在到2020年将希腊债务/国内生产总值(GDP)之比降至120.5%,该比例略高於120%的原目标.此前民间债权人谈判代表同意承担更大幅度损失,以帮助填补资金缺口.[ID:nCN1401970]
此外最新的数据表明出口速度加快,也提振了棕榈油的需求前景.
"目前我们看到了一点乐观情绪,因欧洲财长同意援助希腊.这对於商品市场利好,"Phillip Futures分析师Ker Chung Yang说.
指标棕榈油5月期货FCPOc3上涨0.7%,收报3,268马币.周一曾触及去年6月来最高点3,276马币.
成交活跃,达到28,368口,高於平常的25,000口.
路透技术分析师王涛表示,棕榈油多头目标位3,322马币已被修正至3,292马币.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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