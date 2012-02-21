〔伦敦美债〕公债价格走低,因希腊救助计划获得通过

欧元债市：法国公债反弹，因中间派候选人结盟缓解极右派得势疑虑
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的利差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。
路透伦敦2月21日电---美国公债价格周二在欧洲市场下跌,因希腊的新救助计划获得通过打压避险买盘,但对於希腊能否落实撙节措施仍令人担忧,限制了公债跌幅.
历经13个小时谈判过後,欧元区官员称财长们敲定措施,旨在到2020年将希腊债务/国内生产总值(GDP)之比降至120.5%,该比例略高於120%的原目标.此前民间债权人谈判代表同意承担更大幅度损失,以帮助填补资金缺口.[ID:nCN1401970]
美债期货TYv1跌8/32至130-43/64,指标10年期公债收益率US10YT=RR上升4个基点至2.04%.
美国公债市场周一因美国公共假日而休市.市场参与者表示,只有欧元区和美国经济传出更多正面消息,10年期公债的收益率才可能重新测试2.10%附近的年内高点.
"市场在追随昨日(德国)公债的走势,但我对其没有大幅下跌感到意外,"伦敦的一名交易员表示.
"2.10%可能受到关注,但需要更多的消息面因素才能把收益率推升到这个水准.(希腊)协议已基本被市场所消化,而且长期来看,希腊方面仍存在风险."
两年期公债收益率US2YT=RR持平於0.295%,趋於0.21-0.31%区间的高端.自去年9月以来,一直保持在该区间之内.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
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