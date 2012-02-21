〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水今年来首次转至正区域

路透新加坡2月21日电---亚洲近月航煤较柴油升水近年来首次转入正区域,因航煤供给仍旧处在低点,这推高了航煤价格.与此同时柴油需求不旺.

路透数据显示,3月航煤较柴油升水周二上涨0.38美元至每桶0.15美元,创下12月22日以来最高.

交易员表示,航煤产量下降的原因是炼厂检修等原因,而柴油需求低迷是因为统一价格上升,这支撑了航煤较柴油升水.

一位在新加坡的交易员说:"柴油供给不多,但需求也不是很大.因此我猜测.当需求加快时市场将开始走坚."

"中国的柴油库存较高,因此我认为第二季进口的可能性不大.对越南来说,他们停止了进口,因为统一价格较高."

越南财政部在一份声明中称,该国已将柴油和煤油进口税从5%下调至3%.

3月柴油裂解价差上涨0.32美元至每桶16.47美元.航煤裂解价差上升0.70美元至每桶16.62美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 133.57 133.97 133.77 133.36 0.41 0.31

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.63 134.03 133.83 133.83 0.00 0.00

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.47 134.87 134.67 134.71 -0.04 -0.03

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.92 135.32 135.12 135.36 -0.24 -0.18

3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 133.57 133.60 -0.03 -0.02

4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 133.48 133.45 0.03 0.02 (完)