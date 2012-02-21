〔国际油市〕亚洲石脑油价格徘徊在10个月高位附近

路透新加坡2月21日电---亚洲石脑油价格周二徘徊在10个月高位附近,而4月上半月和5月上半月间的跨月升水触及25个月高位,因供给持续偏紧.

韩国LG化学可能购买了两艘4月上半月的石脑油船货,价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水23.50-24.00美元,较前一次的交易上涨17.5-20.0%.

印度出口减少、西方至亚洲的船货较少以及沙特阿美关闭凝板油分馏塔导致供给减少等一系列因素,导致3月船货供给有限.

这种影响可能会延续至4月上半月.

一位在新加坡的交易员说:"4月下半月船货的升水可能开始走弱,因贸易商目前开始将更多的西方4月船货引入亚洲."

汽油裂解价差反弹至两日高位,一改五日的跌势.

日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨3.00美元至每吨1,063美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨7.42美元,至四日高位每吨升水163.98美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.13美元至四日低点每桶14.25美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK回升0.74美元至每桶10.33美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1062.50/1063.50 1060.00 +3.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 115.90/116.00 115.62 +0.33

97号现货汽油GL97-SIN 135.00/135.10 135.00 +0.05

95号现货汽油GL95-SIN 132.65/132.75 132.90 -0.20

92号现货汽油GL92-SIN 130.15/130.25 130.05 +0.15

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.20/14.30 14.43 -0.18 (完)