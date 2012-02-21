〔美国热股〕辉瑞盘初小涨,其寻求与更多中国制药企业开展合作

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透2月21日电---全球制药业巨头辉瑞(Pfizer)(PFE.N)正寻求与更多中国制药企业开展合作,该公司在与一家上海证交所上市的制药企业签署协议後,计划向中国市场销售更多旗下非专利药.
辉瑞周二盘初涨0.28%,至21.25美元.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
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路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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