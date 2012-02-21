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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 22:36 BJT

〔美国热股〕辉瑞盘初小涨,其寻求与更多中国制药企业开展合作

路透2月21日电---全球制药业巨头辉瑞(Pfizer)(PFE.N)正寻求与更多中国制药企业开展合作,该公司在与一家上海证交所上市的制药企业签署协议後,计划向中国市场销售更多旗下非专利药.

辉瑞周二盘初涨0.28%,至21.25美元.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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