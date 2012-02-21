〔国际油市〕亚洲燃料油市场进一步下滑

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透新加坡2月21日电---亚洲燃料油市场周二进一步下滑,所有12个跨月价差合约悉数跌至逆价差每吨5.00美元下方,这是约五个月来的最低近月水平.
类似的是,180-cst和380-cst燃料油的现货价差也创下五个月新低,至较新加坡现货报价每吨升水约6.00美元.而船用燃料油升水在约一周的时间里保持在较低水平,约为较船货价格升水10.00美元.
交易员将这一波价格下跌归因于俄罗斯LUKOIL的点价兴趣,这已持续了逾一个月.该公司旗下的贸易公司Litasco售出了至少145,000吨的固定价格和跨月价差合约,是日内最大的卖家.
自11月以来,这家俄罗斯石油公司已售出380万吨互换合约,主要是固定价格2月380-cst合约,总计为稍高於100万吨.至周二,3月380-cst的数量也升至约700,000吨.
3月燃料油裂解价差走阔0.48美元至贴水5.97美元,为逾两个月来最低.4月裂解价差走阔0.37美元,报每桶贴水5.98美元.
180-cst燃料油下跌5.85美元至每吨728.60美元;380-cst品级燃料油下跌5.15美元至718.20美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 728.40 728.80 728.60 734.45 -5.85 -0.80
现货380CST燃料油 FO380-SIN 718.00 718.40 718.20 723.35 -5.15 -0.71
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 728.00 730.00 729.00 734.00 -5.00 -0.68
380CST船用燃料油升水 10.00 11.60 10.80 10.65 0.15
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 6.00 6.20 6.10 6.38 -0.28 -4.31
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.75 6.25 6.00 5.30 0.70 13.21 (完)
--编译 王洋; 审校 张涛
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