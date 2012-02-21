〔美国热股〕家得宝盘初大涨逾2%,因第四季获利胜预期

路透2月21日电---全球最大家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)周二公布第四季获利超越华尔街分析师预期,因冬季天气温和导致部分春季需求提前.[ID:nCN1402762]
家得宝周二盘初大涨2.35%,报47.81美元.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
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