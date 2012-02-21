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市场报道 | 2012年 2月 21日 星期二 22:44 BJT

〔美国股市〕开盘小幅上升,因希腊援助计划获批

路透纽约2月21日电---美国股市周二开盘小幅上升,此前欧元区财长达成了一项使希腊避免3月违约的协议.

两名欧盟官员表示,欧元区财长周二清晨达成一项协议,为希腊提供第二轮纾困案,内容包括1,300亿欧元新融资,及希腊债务/国内生产总值(GDP)比例到2020年时降至121%的目标.[ID:nCT0435174]

道琼工业指数.DJI盘初升24.75点,或0.19%,至12,974.62点,标准普尔500指数.SPX升3.52点,或0.26%,至1,364.75点,Nasdaq指数.IXIC涨5.21点,或0.18%,至2,956.99点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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