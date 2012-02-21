〔美国股市〕开盘小幅上升,因希腊援助计划获批

路透纽约2月21日电---美国股市周二开盘小幅上升,此前欧元区财长达成了一项使希腊避免3月违约的协议.
两名欧盟官员表示,欧元区财长周二清晨达成一项协议,为希腊提供第二轮纾困案,内容包括1,300亿欧元新融资,及希腊债务/国内生产总值(GDP)比例到2020年时降至121%的目标.[ID:nCT0435174]
道琼工业指数.DJI盘初升24.75点,或0.19%,至12,974.62点,标准普尔500指数.SPX升3.52点,或0.26%,至1,364.75点,Nasdaq指数.IXIC涨5.21点,或0.18%,至2,956.99点.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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