〔美国热股〕亚信联创盘初劲升约4%,多家国际私募股权公司拟出手竞购

路透2月21日电---直接知情人士对路透表示,包括KKR(KKR.N)和德州太平洋集团(TPG)TPG.UL在内的国际私募股权公司,以及一些同业考虑竞购在美上市的中国科技企业亚信联创ASIA.O.交易金额预计将超过10亿美元.[ID:nCN1402714]