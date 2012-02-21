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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 22:46 BJT

〔美国热股〕亚信联创盘初劲升约4%,多家国际私募股权公司拟出手竞购

路透2月21日电---直接知情人士对路透表示,包括KKR(KKR.N)和德州太平洋集团(TPG)TPG.UL在内的国际私募股权公司,以及一些同业考虑竞购在美上市的中国科技企业亚信联创ASIA.O.交易金额预计将超过10亿美元.[ID:nCN1402714]

亚信联创周二盘初劲升4.27%,报12.20;KKR则微跌0.20%,报15.07美元.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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