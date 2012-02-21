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债券 | 2012年 2月 22日 星期三 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.125%,投标倍数为4.43

路透华盛顿2月21日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.125

中值 0.115

低值 0.095

投资 0.127

价格 99.936806

高值得标比率 69.16%

投标倍数 4.43

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 31,000,405,500

总投标 137,459,449,100

竞争性投标得标 29,899,708,400

非竞争性投标得标 720,697,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/02/23

到期日 2012/08/23

CUSIP码 912795Y96

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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