〔欧洲股市〕收低,希腊救助协议未能解除担忧令投资者获利了结

* FTSEurofirst 300指数缩量收低0.5%

* 希腊救助协议达成後,投资人获利了结

* 对股市的兴致犹存

路透伦敦2月21日电---欧洲股市周二在交投清淡中收低,期待以久的希腊救助协议得到批准并未能解除投资人对希腊未来的忧虑,他们对股市近期涨势了结获利.

欧元区财长周二敲定针对希腊的第二笔援助贷款协议,这将解决该国迫在眉睫的融资需求.[ID:nCN1401970]不过,希腊进一步的政治和经济增长障碍意味着希腊可能出现无序违约,及进一步造成地区性扩散,这些不确定性并未消除.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%至1,085.38点,结束之前两个交易日连涨的势头.

盘中交投震荡,FTSEurofirst 300指数成交量仅为原本已清淡的90天均值的80%,暗示令股市下跌的理据薄弱.

Berenberg Bank股市销售部门全球主管David Mortlock表示,投资人青睐基本资源类股,料得益於中国货币政策放宽,而不看好尽管环境更严格,且对欧债危机和迟滞经济有直接敞口的银行股.防御类股中,他表示,买家关注的是保健股.

周二保健股一枝独秀,收高0.2%.基本资源类股今日也跑赢其他景气类股,仅小跌0.2%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.29%,报5,928.20点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.58%,报6,908.18点;法国CAC-40指数.FCHI收跌0.21%,报3,465.24点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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