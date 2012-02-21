〔欧元债市〕意大利和西班牙公债上涨,但市场仍担心希腊协议贯彻力度

* 希腊协议中规定的贯彻或有障碍,涨幅有限

* 部分人仍预计葡萄牙或是下个需要救助的国家

* 10年期德债收益率在略低於2%的水准持稳

路透伦敦2月21日电---希腊确保新救助方案以避免无序违约後,意大利和其他评级较低欧元区国家的公债收益率周二下跌,但未来下跌空间可能有限.

有关希腊能否贯彻协议中严苛规定的忧虑仍存在.而葡萄牙公债表现持续逊於其他公债,因市场预期该国可能也需要寻求第二轮救助或重组债务.

这笔1,300亿欧元规模的救助协议迫使雅典政府承诺进行不受欢迎的支出削减,同时民间债权人亦将接受较大幅度的损失,以试图实现在2020年前将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比降至120.5%.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB最新下跌5个基点,报5.44%,稍早一度跌至5.37%.为10月初迄今最低.可比西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌5个基点,报5.12%.

DZ Bank分析师Michael Leister表示,意大利10年期公债收益率有可能持续保持在去年9月初低位5.25%上方,因为市场仍担心希腊执行严苛措施,将会阻碍该国自严重的经济衰退中复苏.

鉴於希腊无序违约的近期威胁消除,投资者也料会再度关注意大利政府撙节举措的成果.

一位二级市场交易商表示,他注意到下周欧洲央行(ECB)提供三年期流动性操作之前,投资者愈发对建立意大利公债空头部位感兴趣,届时银行业预计将再次得到5,000亿欧元超低息贷款.

意大利和西班牙10年期公债收益率从欧洲央行去年12月底首次注入流动性之前的水准,已大跌了近两个百分点.不过投资者开始担心若额外提供再融资操作,是否还会大幅推低收益率.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB日内小幅走高,至1.98%.2%水准看似得以守住,因投资者忧虑新救助方案对於希腊债务问题可能只是治标不治本.3月德债期货FGBLH2下跌9个跳动点,报137.88.

根据瑞银技术分析师Richard Adcock,若德债期货果断跌破上日低位137.85,则将下看2月12日低位136.93.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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