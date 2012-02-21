〔英国债市〕英债表现优於德债,受益於市场对英国标售债券需求旺盛

路透伦敦2月21日电---英债周二表现优於德债,受益於市场对英国标售50年期通膨保值债券需求旺盛,因投资者摆脱了对欧元区达成对希腊救助协议的影响.

最近几天英债持续下跌,因希腊可能达成协议降低了避免资产的吸引力,今日稍早签署的救助协议使英债期货跌至两个月低点.

但今天余下时间的消息对市场走势产生了普遍支撑作用.英国1月公共部门收支盈余多於预期,英央行每周例行回购长期公债,2062年到期的通膨保值债券投资者认购规模大约为86亿英镑.

此次英国债务管理局(DMO)透过银团销售了37.5亿英镑通膨保值债券,规模大於预期,得标利率创下纪录低位,仅为0.0995%.

3月英债期货FLGH2当日涨24个跳动点,报114.96,脱离了今日开盘时的114.49,後者为12月8日以来最低水准.

英债期货跑赢可比德债0.25个大点,10年期英债期货较可比德债收益率差收紧约2个基点,至24个基点.

长期英债表现优於较短期英债.10年期英债收益率(殖利率)跌1个基点,报2.22%,30年期英债GB30YT=RR收益率跌2个基点,报3.38%.

英央行将於周三0930GMT公布2月8至9日举行的货币政策委员会(MPC)会议记录,分析师将仔细寻找线索,以观察MPC委员是否可能将在未来几个月进一步扩张量化宽松政策.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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