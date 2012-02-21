〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,等候美国农业部展望会议

路透2月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌,受累于大豆/玉米套利和多头平仓,本周稍晚举行的美国农业部(USDA)年度展望会议将公布最新的2012年供需数据预测.

USDA本周四和周五举行的展望会议料将公布官方预测,2012年美国玉米种植面积料将为二战以来最大,玉米产量创纪录高位.

USDA公布,出口商向未知名买家销售110,744吨美国玉米,2011-12年交付.

CBOT-7月玉米和12月玉米合约价差自去年8月到达顶峰以来累计下滑约60%,分析师预料,玉米合约价差料将出现更大幅度的波动,因库存偏紧和今年春季播种面积巨大.

法国环境部称,周一请求欧洲执委会暂停对种植孟山都(Monsanto)(MON.N)转基因玉米品种MON810的授权,因法国希望维持对转基因作物的禁令,尽管其在法院裁定中败诉.

3月玉米合约的重要支撑位在50日移动均线切入位6.25-3/4美元,阻力位料在100日移动均线切入位6.30-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)报45.

CBOT-3月玉米期货合约CH2跌12-1/4美分,报每蒲式耳6.29-1/2美元.

今日玉米成交量预估为424,165口.(完)

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