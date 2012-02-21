〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,等候美国农业部展望会议

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透2月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌,受累于大豆/玉米套利和多头平仓,本周稍晚举行的美国农业部(USDA)年度展望会议将公布最新的2012年供需数据预测.
USDA本周四和周五举行的展望会议料将公布官方预测,2012年美国玉米种植面积料将为二战以来最大,玉米产量创纪录高位.
USDA公布,出口商向未知名买家销售110,744吨美国玉米,2011-12年交付.
CBOT-7月玉米和12月玉米合约价差自去年8月到达顶峰以来累计下滑约60%,分析师预料,玉米合约价差料将出现更大幅度的波动,因库存偏紧和今年春季播种面积巨大.
法国环境部称,周一请求欧洲执委会暂停对种植孟山都(Monsanto)(MON.N)转基因玉米品种MON810的授权,因法国希望维持对转基因作物的禁令,尽管其在法院裁定中败诉.
3月玉米合约的重要支撑位在50日移动均线切入位6.25-3/4美元,阻力位料在100日移动均线切入位6.30-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)报45.
CBOT-3月玉米期货合约CH2跌12-1/4美分,报每蒲式耳6.29-1/2美元.
今日玉米成交量预估为424,165口.(完)
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--编译 肖群英;审校 利棣儿
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