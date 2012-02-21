〔金属期市〕COMEX期铜大涨并突破关键阻力位,希腊协议获批带来利好

* COMEX期铜大涨逾3%,突破200日移动均线

* 市场近期有可能升向每磅3.9美元--交易商

* 投资者仍担心中国需求

路透纽约/伦敦2月21日电---期铜价格周二大涨逾3%,录得去年11月迄今最高单日涨幅,并升穿关键阻力位.之前欧元区财长批准第二轮希腊救助协议,避免该国债务违约.

交易商称,期铜突破200日移动均线可能有利於守住近期涨势,尽管当前市场仍担心中国需求和欧元区经济情况不佳.

铜表现超过贵金属、能源市场、汇市和股票市场,此前道指一度短暂升破13,000点,为2008年5月迄今首次.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上扬逾2%,收报8,449美元且远高於200日移动均线每吨8,399.05美元.周一收在8,235.50美元.

纽约市场接过亚洲和欧洲市场接力棒并终结连续六日下跌.今日是上周小长假周末後首个开市交易日.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2收高12美分,或3.5%,报每磅3.8365美元.

就在1630GMTDE之前,COMEX期铜触及每磅3.84美元上方的日内高位,突破每磅3.8327美元的200日移动均线.

Integrated Brokerage Services金属交易部门主管Frank McGhee表示,铜价仍未及2月9日触及的五个月高位3.9895美元,不过今年迄今仍上涨了12%左右.目前来看,铜价在触及3.9美元附近的下道阻力位之前可能继续上涨.

5月合约亦突破每磅3.7916美元的200日移动均线,收在每磅3.8665美元.上周五收在3.749美元.

"眼下重要的是看铜是否会在200日移动均线上方持稳,抑或是短期现象.几个月来,200日移动均线均构成了阻力位.现在的问题是,这个水准是否会成为支撑位?"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示.

交易商指出,Comex投机性净多头仓位升至8月以来最高水平,未平仓合约亦涨至接近纪录高位.年初迄今铜市因对冲基金空头补回而连续上涨,但眼下市场可能会稍作喘息.

在市场人士称买盘活动尚未过度的同时,他们将会关注相对强弱指标.该指标周二升至54,上周五为45.

**紧张的市场**

交易商也对需求的强度感到紧张,特别是全球最大铜进口国中国的需求放缓.

中国前几日宣布下调存款准备金率,预计将会增加逾500亿美元的放贷能力,并可能刺激国内金属需求.