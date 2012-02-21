〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因市场对美国大豆需求旺盛

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透2月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,交易商指因市场对美国大豆的出口需求旺盛,人们担心南美产量以及受大豆与玉米的价差影响.
豆油表现优於豆粕,受豆油/豆粕价差带动.
在美国农业部周四和周五举行年度展望论坛前,交易商买入大豆,卖出玉米.美国农业部本月稍早暗示,2012/13年美国玉米期末库存上升,2012/13年大豆库存减少.
近月大豆期货Sc1一度触及近五个月高位12.76美元,最终温和收涨,盘中交投震荡.
美国农业部证实向中国销售了25万吨美国大豆,将於2012/13年付运.
中国人民银行将自24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为最近三个月来第二度下调.专家表示,此次下调晚于市场预期,体现中国经济"稳中求进"的政策基调,预计接下来货币政策会逐步放松,存准率仍有下调空间.[ID:nCN1398010]
Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,周末阿根廷大部分地区降下了有利於农作物的雨水,雨量为1-3英寸.巴西南部乾旱地区亦将迎来降雨,五天内雨量可能为1-2英寸.
油世界表示,可能将下调巴西2012年大豆产量预估,因天气持续恶劣,并警告称全球大豆产量可能将出现缺口,因南美收成较差.
美国农业部报告上周美国大豆出口检验数量为3,841万吨,处於交易商预估区间3,100至3,900万吨的高端.
CBOT-3月期权将於周五到期.
CBOT-3月大豆期货Sc1收高3-1/2美分,报每蒲式耳12.71美元.
3月豆粕合约SMc1跌2.3美元,报每短吨330.2美元.
3月豆油合约BOc1收涨0.66美分,报每磅54.06美分.
今日CBOT预估成交量分别为大豆206,876口,豆油146,410口和豆粕83,410口.
以下为CBOT农产品期货在1941GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 641.75 -12.00 -1.9% -0.7%
CBOT大豆Sc1 1267.50 2.50 0.2% 5.8%
CBOT豆粕SMc1 332.50 -2.50 -0.8% 7.5%
CBOT豆油BOc1 53.40 0.60 1.1% 2.5%
CBOT小麦Wc1 644.00 -10.50 -1.6% -1.3%
CBOT稻米RRc1 1413.50 -6.50 -0.5% -3.2%
EU小麦BL2H0 212.00 -5.00 -2.3% 4.7%
NYMEX原油期货CLc1 105.88 2.60 2.5% 7.1%
道琼工业指数.DJI 12,943 -7 -0.1% 5.9%
现货金XAU= 1755.90 22.49 1.3% 12.3%
欧元/美元EUR= 1.3247 0.0003 0.0% 2.3%
美元指数.DXY 79.0260 -0.3050 -0.4% -1.4%
波罗的海
干散货指数.BADI 706 -9 -1.3% -59.4%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
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