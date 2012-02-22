更正:〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因市场对美国大豆需求旺盛

(更正:因译文有误,第九段有关美国农业部上周美国大豆出口检验报告的单位应为"蒲式耳",非"吨")

路透2月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,交易商指因市场对美国大豆的出口需求旺盛,人们担心南美产量以及受大豆与玉米的价差影响.

豆油表现优於豆粕,受豆油/豆粕价差带动.

在美国农业部周四和周五举行年度展望论坛前,交易商买入大豆,卖出玉米.美国农业部本月稍早暗示,2012/13年美国玉米期末库存上升,2012/13年大豆库存减少.

近月大豆期货Sc1一度触及近五个月高位12.76美元,最终温和收涨,盘中交投震荡.

美国农业部证实向中国销售了25万吨美国大豆,将於2012/13年付运.

中国人民银行将自24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为最近三个月来第二度下调.专家表示,此次下调晚于市场预期,体现中国经济"稳中求进"的政策基调,预计接下来货币政策会逐步放松,存准率仍有下调空间.[ID:nCN1398010]

Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,周末阿根廷大部分地区降下了有利於农作物的雨水,雨量为1-3英寸.巴西南部乾旱地区亦将迎来降雨,五天内雨量可能为1-2英寸.

油世界表示,可能将下调巴西2012年大豆产量预估,因天气持续恶劣,并警告称全球大豆产量可能将出现缺口,因南美收成较差.

美国农业部报告上周美国大豆出口检验数量为3,841万蒲式耳,处於交易商预估区间3,100至3,900万蒲式耳的高端.

CBOT-3月期权将於周五到期.

CBOT-3月大豆期货Sc1收高3-1/2美分,报每蒲式耳12.71美元.

3月豆粕合约SMc1跌2.3美元,报每短吨330.2美元.

3月豆油合约BOc1收涨0.66美分,报每磅54.06美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆206,876口,豆油146,410口和豆粕83,410口.

以下为CBOT农产品期货在1941GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 641.75 -12.00 -1.9% -0.7%

CBOT大豆Sc1 1267.50 2.50 0.2% 5.8%

CBOT豆粕SMc1 332.50 -2.50 -0.8% 7.5%

CBOT豆油BOc1 53.40 0.60 1.1% 2.5%

CBOT小麦Wc1 644.00 -10.50 -1.6% -1.3%

CBOT稻米RRc1 1413.50 -6.50 -0.5% -3.2%

EU小麦BL2H0 212.00 -5.00 -2.3% 4.7%

NYMEX原油期货CLc1 105.88 2.60 2.5% 7.1%

道琼工业指数.DJI 12,943 -7 -0.1% 5.9%

现货金XAU= 1755.90 22.49 1.3% 12.3%

欧元/美元EUR= 1.3247 0.0003 0.0% 2.3%

美元指数.DXY 79.0260 -0.3050 -0.4% -1.4%

波罗的海

干散货指数.BADI 706 -9 -1.3% -59.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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