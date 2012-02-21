〔全球金市〕金价涨逾1%,因希腊救助协议加剧经济的不确定性

* 黄金上涨,因达成希腊纾困协议加剧了经济的不确定性

* 油价上涨引发通胀忧虑,中国调降存准率和美联储宽松政策提供支撑

* 银价上涨,尽管中国进口量下降

路透纽约/伦敦2月21日电---金价周二上涨逾1%,打破了与欧元和股市的连动关系,因人们怀疑欧元区对希腊的救助协议能否奏效,投资者纷纷买入黄金.

欧元区财长批准对希腊1,300亿欧元的救助方案後,金价涨至逾两周最高位.分析师称,这一协议为欧元区赢得了时间,但人们高度怀疑希腊经济能否复苏并避免债务违约.

有消息称,中国近期调降了存准率,且誓言将帮助欧元区,金价因而受益.上月美联储表示,将把近零利率至少维持到2014年底,已经大幅提振了金价.

2001GMT时现货金XAU=涨1.3%,报每盎司1,755.81美元,稍早触及1,757.40美元的高位,为2月3日以来的最高水准.

金价创下两周来最大单日涨幅.

美国原油期货升近3美元,至九个月高位,因伊朗与西方关系越加紧张,可能将中断向西方供应石油,这提升了黄金的通胀对冲魅力.

纽约商品期货交易所(COMEX)-4月期金GCJ2报每盎司1,758.50美元,较上周五收盘价涨32.60美元,周一美国为总统日假期.

分析师称,黄金表现优於美国股市和其他风险资产,凸现了通胀忧虑以及人们怀疑希腊能否长期避免债务违约的能力.标准普尔500指数和欧元均处於平盘下方.

现货白银XAG=涨2.2%,报每盎司34.29美元,未受中国进口下降影响.

中国1月白银进口数量降至191.7吨,为三年来最低.2011年中国白银进口总量为3,575吨,为四年来最低.

现货铂金XPT=涨2.6%,报1,682.74美元,稍早触及五个月高点1,687.50,铂金价格因南非供应忧虑而获得支撑.

现货钯金XPD=升2.0%,报705.35美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1758.50 32.60 1.9 1727.00 1759.50 184,493

COMEX 3月白银期货 34.429 1.213 3.7 33.325 34.465 56,697

COMEX 4月铂金期货 1684.90 51.00 3.1 1639.90 1693.60 11,608

COMEX 3月钯金期货 710.75 22.65 3.3 687.50 714.75 6,772

现货金 XAU= 1755.81 22.29 1.3 1731.90 1757.40

现货银 XAG= 34.290 0.730 2.2 33.510 34.440

现货铂金 XPT= 1682.74 42.92 2.6 1646.00 1687.50

现货钯金 XPD= 705.35 13.57 2.0 696.63 711.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=