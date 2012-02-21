〔美国股市〕道琼工业指数收升0.12%,Nasdaq指数收低0.11%

路透纽约2月21日电---美国股市周二收盘变动不大,盘中道指一度升穿13,000点,为2008年5月来首见,但之後美股削减涨势,因油价上涨危及经济前景.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升15.82点,或0.12%,至12,965.69点;标准普尔500指数.SPX上涨0.98点,或0.07%,至1,362.21点.Nasdaq指数.IXIC收低3.21点,或0.11%,至2,948.57点.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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