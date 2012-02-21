〔纽约期市〕ICE期棉收高,希腊债务协议提振商品市场

路透纽约2月21日电---美国棉花期货周二普遍收高,跟随其他大宗商品,尤其是原油的涨势;欧洲官员就希腊债务援助协议达成一致令投资者感到宽慰,提振欧元也推升期棉.

欧元区财长周二敲定1,300亿欧元(1,732亿美元)的第二批希腊援助贷款协议以免该国遭遇迫在眉睫的债务违约,此前他们迫使希腊承诺开展不受民众欢迎的撙节计画并敦促希腊债券的民间债权人承担更大的损失.[ID:nCN1401970]

经过通宵磋商达成的这份复杂协议令期望增持风险资产的投资者感到宽慰,并适逢美国棉花期货和其他商品市场重新开市.美国市场周一因总统日假期休市.

欧元兑美元升至约两周高位,因希腊达成债务协议缓解投资者的不安情绪,欧元上升帮助海外市场的棉花价格走坚.

"希腊金融救助方案获得通过,金融市场正经历由担忧缓解推动的上扬,"Flanagan Trading经纪人John Flanagan称.

洲际交易所(ICE)新指标5月期棉CTK2收升0.32美分,收报每磅92.97美分,日内交投区间在92.46-93.79美分之间.

周二日低92.46美分仍守在去年12月14日底部84.23开始的上涨趋势线附近.

5月合约交投旺盛,在盘後统计数量为12,719口.

3月期棉CTH2收跌0.20美分,报每磅91.25美分,为2月10日以来最低收盘水平.交易区间为每磅91.12-92.24美分.

3月合约成交7,467口,有更多市场人士在该合约3月23日交割日前出脱仓位.

截止上周五,5月合约的未平仓合约增至88,457口,3月合约的未平仓合约下降至12,475口,後者的第一通知日为3月23日.

展望未来,很多分析师预料棉花价格下跌,很多供需因素推动期棉转跌.

中国一家智囊机构称,由於需求疲弱,一旦中国政府在3月底停止棉花收购,国内棉价可能面临下跌压力.

印度棉花价格本周料将下降,因海外需求减少,其中中国买盘减缓,而孟加拉国纱厂面临财务问题令其需求下降.中国和孟加拉国是印度棉花的两大买家.

ICE Futures数据显示,截止2月17日周五,未平仓合约减少3,792口,至178,666口.

根据ICE数据,美国期棉上周五总成交量为24,163口,较上周四增加4,169口.(完)