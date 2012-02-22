更正:〔美国债市〕公债价格下跌,因希腊救助协议获批及新债陆续供应

(更正:因译文有误,第九段应为,"短债的多头仓位过多",非"一位非常看多的交易员在短期公债建仓";倒数第四段应为,美联储"卖出"较短期公债,非"发行";倒数第二段应为,"美联储卖出债券",非"美联储发债")

* 希腊救助协议获批,但疑虑犹存

* 本周财政部标售总计990亿美元的公债

路透纽约2月21日电---美国公债价格周二下跌,此前期待已久的希腊救助计划获批,打压对避险资产的偏好,但投资人担心希腊会否落实严苛的撙节举措,缓和了公债跌幅.

30年期公债收益率(殖利率)在上行趋势中升至重要的技术水平,使策略师关注未来几天长期公债收益率将会否出现明确突破,升至更高水准.

"公债在试图作多的新资金和因希腊消息而卖出的投资者之间陷入困境,"纽约4Cast的利率策略师Gennadiy Goldberg说.

Goldberg称,30年期公债收益率在3.19%代表30年期公债周线图从2011年3月至2011年10月升势的23.6%回档位.

"如果在周线图上在该水准建立底部,下一个强有力水平将在大约3.38%或3.50%,所以目前这是非常重要的水平."他说.

本周美国财政部开始标售总计990亿美元的公债也打压公债表现,周二下午标售的350亿美元两年期公债揭开了序幕.投资者通常在标售前压低公债价格.

周二两年期公债标售的得标利率较高,为0.31%,为2011年7月来最高的得标利率.此後市场对公债的抛盘略为增加.

两年期公债US2YT=RR收益率在公开市场也触及0.31%,为去年10月底来最高.

"多个因素造成公债收益率上升,很明显的一个因素是短债的多头仓位过多,"RBS Securities利率策略师John Briggs在公债标售後致客户的报告中说.

财政部将在周三标售350亿美元五年期公债,周四标售290亿美元七年期公债.

欧元区财长批准发放第二批希腊救援资金以协助希腊满足下月的债务偿付需求,随後欧元区财长就旨在将2020年希腊债务相对於国内生产总值(GDP)比例降低至略高於120%水平的举措达成一致,拖累美国公债下跌.[ID:nCT0435174]

"我们相信,随着市场消化希腊获得救助的消息,美债收益率曲线将继续趋陡,"野村证券美国利率策略主管George Goncalves向客户致信称.

美国指标10年期公债US10YT=RR跌13/32,收益率升至2.05%,高於上周五的2%;30年期公债US30YT=RR价格下滑24/32,收益率报3.19%,高於上周五的3.15%.

美国市场周一因总统日假期休市.

较短期美国公债本周可能进一步承压.除美国财政部标售990亿美元新债外,美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周也将两度入市卖出较短期公债.

美联储周二卖出86.1亿美元2012年12月至2013年5月到期的国库券,周四计划将卖出80-87.5亿美元2014年4月至2015年2月到期的公债.

美联储卖出债券乃其最新经济刺激计划--所谓"卖短买长(扭转操作,twist operation)"的一部分.此举旨在降低长期借款成本.

"债券供应将是本周的关注焦点,美国和欧元区均是如此,"Action Economics周二向客户致信称."纽约联邦储备银行的卖短买长操作在表面上看利空,两笔赎回总规模在30-40亿美元之间,两次卖出的规模在160-175亿美元之间."

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-) 0.299

五年期公债US5YT=RR 99-28/32 (-06/32) 0.899

10年期公债US10YT=RR 99-19/32 (-13/32) 2.045

30年期公债US30YT=RR 98-22/32 (-29/32) 3.193 (完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 于春红

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