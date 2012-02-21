〔纽约期市〕罗布斯塔因期差交易和大量供给下滑,原糖触及三个月高位

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透纽约/伦敦2月21日电---罗布斯塔咖啡期货周二因大量期差交易和供给充裕而下滑,上述因素造成近月合约升水大跌,上周时该合约与指标5月合约间溢价大涨至每吨逾160美元.
原糖期货放量劲扬,触及三个月高点且突破关键的阻力位,因投资者空头回补.洲际交易所(ICE)可可期货跳涨至三周高点,100日移动均线突破後吸引到技术性买盘.白糖、阿拉比卡咖啡和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货亦上涨,此前欧元区财长批准希腊第二轮救助协议.
Liffe罗布斯塔3月合约较5月合约LRC-1=R盘中一度出现贴水,收盘时为持平.上周市场倒价情况逆转,上周五尾盘3月合约溢价在每吨94美元.
罗布斯塔咖啡3月合约LRCH2和指标5月合约LRCK2均下跌14美元,两者均收在每吨1,973美元.
最大的罗布斯塔咖啡生产国越南刚刚获得大丰收,但出口缓慢.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2跳涨3.70美分,或1.8%,报每磅2.0605美元.3月/5月合约价差收盘时收窄至每磅1.4美分的贴水,之前为2.3美分.今日是3月合约的第一交割通知日.
ICE-3月原糖期货SBc1大涨0.73美分,或3%,收报每磅25.35美分,为去年11月10日至今最高,并高於切入位在25.34美分的200日移动均线.
伦敦5月白糖期货LSUH2攀升8.60美元,或1.4%,收报每吨643.20美元.
指标ICE-5月可可期货CCK2劲扬79美元,或3.4%,报每吨2,424美元.伦敦5月可可期货LCCK2上涨42英镑,收报每吨1,556英镑.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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