〔纽约期市〕罗布斯塔因期差交易和大量供给下滑,原糖触及三个月高位

路透纽约/伦敦2月21日电---罗布斯塔咖啡期货周二因大量期差交易和供给充裕而下滑,上述因素造成近月合约升水大跌,上周时该合约与指标5月合约间溢价大涨至每吨逾160美元.

原糖期货放量劲扬,触及三个月高点且突破关键的阻力位,因投资者空头回补.洲际交易所(ICE)可可期货跳涨至三周高点,100日移动均线突破後吸引到技术性买盘.白糖、阿拉比卡咖啡和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货亦上涨,此前欧元区财长批准希腊第二轮救助协议.

Liffe罗布斯塔3月合约较5月合约LRC-1=R盘中一度出现贴水,收盘时为持平.上周市场倒价情况逆转,上周五尾盘3月合约溢价在每吨94美元.

罗布斯塔咖啡3月合约LRCH2和指标5月合约LRCK2均下跌14美元,两者均收在每吨1,973美元.

最大的罗布斯塔咖啡生产国越南刚刚获得大丰收,但出口缓慢.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2跳涨3.70美分,或1.8%,报每磅2.0605美元.3月/5月合约价差收盘时收窄至每磅1.4美分的贴水,之前为2.3美分.今日是3月合约的第一交割通知日.

ICE-3月原糖期货SBc1大涨0.73美分,或3%,收报每磅25.35美分,为去年11月10日至今最高,并高於切入位在25.34美分的200日移动均线.

伦敦5月白糖期货LSUH2攀升8.60美元,或1.4%,收报每吨643.20美元.

指标ICE-5月可可期货CCK2劲扬79美元,或3.4%,报每吨2,424美元.伦敦5月可可期货LCCK2上涨42英镑,收报每吨1,556英镑.(完)