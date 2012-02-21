〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,因担忧希腊会否履行第二轮救助协议条款

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透多伦多2月21日电---加元兑美元周二下跌,因投资人担心希腊会否履行第二轮救助协议的条款.
欧元区财长周二达成希腊第二笔援助贷款协议,这将解决该国迫在眉睫的融资需求,内容包括1,300亿欧元新融资,及到2020年将希腊债务/国内生产总值(GDP)之比降至120.5%,该比例略高於120%的原目标.此前民间债权人谈判代表同意承担更大幅度损失,以帮助填补资金缺口.[ID:nCN1401970]
不过,欧洲股市缩量收低,投资者对近期升势了结获利,因希腊救助协议未能完全缓解对希腊未来的担忧.
"我认为事实是欧洲问题没有简单快速的解决方法,所以仍是市场焦点,"Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton说.
加元兑美元CAD=D4收报0.9966加元,或1.0034美元,低於周一尾盘的0.9924加元或1.0077美元.周五,北美市场收报0.9957加元或1.0043美元.
周一加拿大和美国市场因假期休市.(完)
--编译 利棣儿;审校 张荻
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