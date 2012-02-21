〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,因担忧希腊会否履行第二轮救助协议条款

路透多伦多2月21日电---加元兑美元周二下跌,因投资人担心希腊会否履行第二轮救助协议的条款.

欧元区财长周二达成希腊第二笔援助贷款协议,这将解决该国迫在眉睫的融资需求,内容包括1,300亿欧元新融资,及到2020年将希腊债务/国内生产总值(GDP)之比降至120.5%,该比例略高於120%的原目标.此前民间债权人谈判代表同意承担更大幅度损失,以帮助填补资金缺口.[ID:nCN1401970]

不过,欧洲股市缩量收低,投资者对近期升势了结获利,因希腊救助协议未能完全缓解对希腊未来的担忧.

"我认为事实是欧洲问题没有简单快速的解决方法,所以仍是市场焦点,"Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton说.

加元兑美元CAD=D4收报0.9966加元,或1.0034美元,低於周一尾盘的0.9924加元或1.0077美元.周五,北美市场收报0.9957加元或1.0043美元.

周一加拿大和美国市场因假期休市.(完)

--编译 利棣儿;审校 张荻

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